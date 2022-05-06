Suudi Arabistan'ın serbest bıraktığı Husileri taşıyan ikinci uçak da Yemen'e ulaştı - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın serbest bıraktığı İran destekli Husi esirleri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait ikinci uçak da Yemen'e ulaştı.

Yemen hükümetine destek veren Arap koalisyonu, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamada, Yemen'de Husilerin safında savaşırken esir düşen aralarında yabancı savaşçıların da bulunduğu milisleri taşıyan ikinci uçağın Suudi Arabistan'dan ayrıldığı duyuruldu.

Husi esirlerin " Riyad'ın insani girişimleri kapsamında serbest bırakıldığı" ifade edilirken, Suudi Arabistan'dan Yemen'in başkenti Sana ve güneyindeki geçici başkent Aden'e yapılacak esir transferinin 3 aşamada gerçekleştirileceği aktarıldı.

Suudi Arabistan basını da ülkeden ayrılan ikinci uçağın Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait olduğunu duyurdu.

Husi esirleri taşıyan ikinci uçağın Aden'e ulaştığı, esirler arasındaki yabancı savaşçıların da vatandaşı oldukları ülkelerin büyükelçiliklerine teslim edileceği kaydedildi.

Söz konusu yabancı savaşçıların hangi ülkelerden olduklarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a karşı savaştıkları sırada esir düşen 163 Husi milisin serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Husi esirlerden 40 kişiyi taşıyan ilk uçak sabah saatlerinde Aden'e ulaşmıştı. Serbest bırakılacak 163 esirden 108'inin gün içinde Aden'e ulaşması bekleniyor.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreyle ateşkes ilan edilmişti

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ile Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada da "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.