Suudi Arabistan'ın Suriyeliler için tahsis ettiği hac kontenjanı açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan'ın Suriyeliler için tahsis ettiği hac kontenjanı açıklandı

19.04.2022 17:36
Suudi Arabistan'ın Suriyeliler için tahsis ettiği hac kontenjanı açıklandı

Suriye muhalefeti, Suudi Arabistan'ın tahsis ettiği kontenjan doğrultusunda bu yıl 10 bin 186 Suriyelinin hac vazifesini yerine getirebileceğini duyurdu.

Suriye muhalefeti, Suudi Arabistan'ın tahsis ettiği kontenjan doğrultusunda bu yıl 10 bin 186 Suriyelinin hac vazifesini yerine getirebileceğini duyurdu.

Suriye muhalefetinin kurduğu Yüksek Hac Komitesi'nin başkanlığını yürüten Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın Suriyeli hacı adayları için ayırdığı kontenjan ve başvuru şartları hakkında bilgi verdi.

Mustafa, 2 yıllık aranın ardından kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getirmek isteyen Suriye vatandaşları için bu sene 10 bin 186 kişilik kontenjan tahsis edildiğini belirtti.

Hac ibadetini 65 yaş altı ve tam aşılı kişilerin yapabileceğini vurgulayan Mustafa, Suudi Arabistan'a seyahat eden her yolcunun son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmesi gerektiğin kaydetti.

Mustafa, 2020'de hac başvuruları kabul edilen ancak Kovid-19 salgını nedeniyle hacca gidemeyen adaylara bu yılki başvuruda öncelik hakkı verileceğini aktararak istenilen şartlara uyan başvuru sayısının belirlenen kotanın üstünde olması halinde ise kura yöntemine başvuracakların söyledi.

Suudi Arabistan en son 2019'da Suriyeliler için tahsis ettiği hac kontenjanını 22 bin 500'e çıkarmıştı.

YORUMLAR
500
Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir yakını bulunmadan umre yapabileceğini açıkladı Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir yakını bulunmadan umre yapabileceğini açıkladı

Suudi Arabistan, Suriyeli, Suriye, Hac, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'ın Suriyeliler için tahsis ettiği hac kontenjanı açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili tutuklanan çoban serbest bırakıldı!
17:22 Polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanan kişi, kaşla göz arasında ekip otosundan kaçtı
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 17:46:49. #1.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'ın Suriyeliler için tahsis ettiği hac kontenjanı açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement