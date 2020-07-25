Suudi Arabistan'ın Taif şehrini sel vurdu - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Suudi Arabistan'ın Taif şehrini şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel vurdu. Şiddetli yağışın ardından kısa süre içerisinde şehirdeki cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araçlar yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı araçların sular içinde kaldığı görüldü.
Öte yandan aşırı sıcak iklimin hakim olduğu Suudi Arabistan'da yaz ortasında yağan şiddetli yağış, vatandaşlar arasında şaşkınlığa yol açtı. - RİYAD