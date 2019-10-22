Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye hac ambargosu iddiası

Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, " Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye 3 yıl boyunca hac ambargosu uygulayacağı" iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Şahin, son günlerde başta sosyal medya olmak üzere bazı basın-yayın organlarında "Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye 3 yıl boyunca hac ambargosu uygulayacağı" iddiasının yer aldığını belirterek, bunu maksatlı gördüklerini kaydetti.

Öncelikle, 14 Ekim'de Twitter hesabı üzerinden ortaya atılan "Suudi Arabistan'ın Türkiye'den hacı adaylarını 2020-2022 arası 3 yıllık süreçte kabul etmeyeceğine" dair asılsız iddianın bir gün dolaşıma sokulduktan sonra ertesi gün silindiğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Üzülerek görmekteyiz ki söz konusu yalan iddiayı birkaç basın ve yayın kuruluşu da doğrulatmayarak haber değeri görüp yayımlamıştır.

Suudi Arabistan'ın ülkemize 3 yıl boyunca hac ambargosu uygulayacağı iddiası gerçek dışıdır. Türkiye'den 3 yıl boyunca hacı adayı kabul edilmeyeceği yönünde Suudi Arabistan yönetiminin yaptığı herhangi bir açıklama yoktur. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının internet sitesinden de konu ile ilgili bir açıklama bulunmamaktadır. Suudi yönetiminin de resmi bir açıklaması mevcut değildir. HURSAD olarak söz konusu bu ve benzeri iddialarla ilgili gerek derneğimiz gerekse ilgili kurumların yapacağı açıklamalara önem verilmesi gerektiğini kamuoyuna duyurmayı zaruri buluyoruz."