Suudi Arabistan'ın üretim açıklamasıyla petrol yüzde 30'dan çok düştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Suudi Arabistan'ın üretim açıklamasıyla petrol yüzde 30'dan çok düştü - Son Dakika Ekonomi

Suudi Arabistan'ın üretim açıklamasıyla petrol yüzde 30'dan çok düştü

13 dakika önce

Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer ürdeticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nda çıkan anlaşmazlık üzerine, Nisan ayında üretimi günde 10 milyon varil artıracağına ilişkin açıklamasının ardından yüzde 30'dan çok düşerek 31.

Suudi Arabistan'ın üretim açıklamasıyla petrol yüzde 30'dan çok düştü, System.String[]

Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer ürdeticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nda çıkan anlaşmazlık üzerine, Nisan ayında üretimi günde 10 milyon varil artıracağına ilişkin açıklamasının ardından yüzde 30'dan çok düşerek 31.92 dolara kadar geriledi.

OPEC+ Grubu'nda, diğer büyük ihracatçı Rusya ile, üretim kısıntısı anlaşması üzerinde uzlaşamamasının ardından, Suudi Arabistan beklenmeyen bir adım atarak, anlaşmazlık nedeniyle üretim artırmayı planladığını açıkladı.Bu gelişmeye bağlı olarak Brent ham petrolünün fiyatı yüzde 31 değer yitirerek 31.92 dolara kadar geriledikten sonra hafif toparlanarak 32.22 dolardan işlem gördü. ABD hafif ham petrolü ise aynı oranda gerileyerek 28.33 dolara indi.


Suudi Arabistan, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:40 Kaynak: DHA
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