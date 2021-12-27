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Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi, Husi karşıtı birlik için Güney Geçiş Konseyi Başkanı ile görüştü - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi, Husi karşıtı birlik için Güney Geçiş Konseyi Başkanı ile görüştü

27.12.2021 23:17
Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi, Husi karşıtı birlik için Güney Geçiş Konseyi Başkanı ile görüştü

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Yemen'de İran destekli Husilere karşı "birlik oluşturmak" için Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi ile görüştü.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Yemen'de İran destekli Husilere karşı "birlik oluşturmak" için Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi ile görüştü.

Al Cabir, Twitter hesabından, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK Başkanı Zubeydi ile görüştüğünü açıkladı.

Husi milislerinin "inatçılığı ve uzlaşmazlığıyla, Birleşmiş Milletler ve uluslararası barış çabalarını sonuçsuz bıraktığını" belirten Al Cabir, "görüşmede Yemen hükümetine destek vermenin ve birlik oluşturmanın öneminin" konuşulduğunu aktardı.

Al Cabir, Zubeydi ile Yemen hükümeti ve GGK arasında 2015'te imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanmasının da konuşulduğunu belirtti.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 2017'de kurulan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), geçici başkent Aden dahil olmak üzere güneydeki hayati bölgeler ile stratejik öneme sahip Sokotra'yı kontrolü altında tutuyor.

Yemen'deki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

BM, 2021'in sonu itibariyle Yemen'deki iç savaşın 337 bin kişinin hayatını kaybetmesinin tahmin edildiğini açıklamıştı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi, Husi karşıtı birlik için Güney Geçiş Konseyi Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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