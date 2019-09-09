Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'ın yeni enerji bakanı Salman: Uranyum üretmek ve zenginleştirmek istiyoruz
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Suudi Arabistan'ın yeni enerji bakanı Salman: Uranyum üretmek ve zenginleştirmek istiyoruz

1 saat önce

Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Abu Dabi'de katıldığı bir konferansta, iki nükleer reaktörle başlayacak olan nükleer enerji programı dahilinde bazı deneyler yaptıklarını ve konu üzerinde dikkatle ilerlediklerini belirtti

Suudi Arabistan'ın yeni enerji bakanı Salman: Uranyum üretmek ve zenginleştirmek istiyoruz, System.String[]

Suudi Arabistan nükleer enerji programı dahilinde uranyum üretmek ve zenginleştirmek istiyor.


Haftasonunda atanan yeni Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Abu Dabi'de katıldığı bir konferansta, iki nükleer reaktörle başlayacak olan program dahilinde bazı deneyler yaptıklarını ve konu üzerinde dikkatle ilerlediklerini belirtti.

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Suudi Arabistan, Abu Dabi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:45 
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