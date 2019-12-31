Suudi Arabistan' Irak'taki terörist saldırıları kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan' Irak'taki terörist saldırıları kınadı - Son Dakika

Suudi Arabistan' Irak'taki terörist saldırıları kınadı

6 saat önce

Suudi Arabistan, İran rejime destekli Haşdi Şabi'nin Irak'ta Amerikan güçlerine karşı başlattığı saldırıları kınadı.

Suudi Arabistan' Irak'taki terörist saldırıları kınadı, System.String[]

Suudi Arabistan, İran rejime destekli Haşdi Şabi'nin Irak'ta Amerikan güçlerine karşı başlattığı saldırıları kınadı.


Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan İran rejimine destekli Haşdi Şabi'nin Irak'taki Amerikan güçlerine karşı başlattığı saldırıların kınandığını kaydedildi.


Suudi Arabistan'ın, Irak'taki güvenliği ve istikrarı zayıflatmak isteyen terörist saldırıları nedeniyle derin ve endişeli bir şekilde takip ettiği belirtilen açıklamada, "İran'dan destek alan teröristler, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak'ta konuşlandırılan Amerikan güçlerine saldırıyor" denildi. - RİYAD

Suudi Arabistan, Haşdi Şabi, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haşdi Şabi taraftarları ABD Büyükelçiliğini bastı! Amerikan askerleri böyle görüntülendi
Irak'taki olayların ardından Pompeo'dan açıklama: Amerikan vatandaşlarını koruyup savunacağız Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi

Son Dakika Haberleri
22:37 Malatya'da 3 bin 560 litre 'sahte içki' ele geçirildi - Son Dakika
22:36 Ankara'da yılbaşı tedbirleri - Son Dakika
22:35 Türk İş Genel Başkanı Atalay, yerin -560 metre altına indi - Son Dakika
22:35 Bakan Soylu hava muhalefeti nedeniyle Van'a indi - Son Dakika
22:34 Kazakistan 2020'ye havai fişek gösterileriyle girdi - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 22:40:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan' Irak'taki terörist saldırıları kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]