Suudi Arabistan, İran'a ait tankeri serbest bıraktı
1 saat önce
Cidde Limanı'nda, 30 Nisan'dan bu yana alıkonulan İran bandıralı "Happiness 1" adlı petrol tankerinin, ülkesine doğru yol aldığı kaydedildi.
Cidde Limanı'nda, 30 Nisan'dan bu yana alıkonulan İran
bandıralı "Happiness 1" adlı petrol tankerinin, ülkesine doğru yol aldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:02
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