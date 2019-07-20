Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan, İran'a ait tankeri serbest bıraktı
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Suudi Arabistan, İran'a ait tankeri serbest bıraktı

1 saat önce

Cidde Limanı'nda, 30 Nisan'dan bu yana alıkonulan İran bandıralı "Happiness 1" adlı petrol tankerinin, ülkesine doğru yol aldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan, İran'a ait tankeri serbest bıraktı, System.String[]
Cidde Limanı'nda, 30 Nisan'dan bu yana alıkonulan İran bandıralı "Happiness 1" adlı petrol tankerinin, ülkesine doğru yol aldığı kaydedildi.
İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:02 
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