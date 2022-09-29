Uluslararası toplumun, İran'ın uluslararası sözleşmelere aykırı ihlalleri karşısında durmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, saldırılarda ölenler için Irak halkına ve hükümetine taziye, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın istikrarını ve güvenliğini tehdit eden tüm saldırıları reddettikleri belirtildi.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suudi Arabistan, Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle İran'ı kınadı - Son Dakika

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