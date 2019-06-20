Suudi Arabistan: İran'ın tavrı küresel enerji arzı için tehdit
1 saat önce
Suudi Arabistan Dışişileri Bakanı Adel al-Jubeir, İran'ın "sadırgan tutumunun" küresel enerji arzına tehdit oluşturuduğunu ileri sürdü.
Suudi Arabistan
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:30 Kaynak: DHA
Dışişileri Bakanı Adel al-Jubeir, İran
'ın "sadırgan tutumunun" küresel enerji arzına tehdit oluşturuduğunu ileri sürdü.
İran'ın uluslararası nakliyat yapan bir gemiyi vurarak, enerji arzına, petrol fiyatlarına ve dünya ekonomisine zarar verdiğini savunan al-Jubeir, "Bu durumdan dünyadaki herkes etkileniyor" dedi.
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