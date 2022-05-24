Suudi Arabistan: İran'la ilerlemeler kaydettik ancak bu yeterli değil - Son Dakika
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Suudi Arabistan: İran'la ilerlemeler kaydettik ancak bu yeterli değil

24.05.2022 22:48
Suudi Arabistan: İran'la ilerlemeler kaydettik ancak bu yeterli değil

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ikili ilişkilerin düzelmesi amacıyla İran'la gerçekleştirilen görüşmelerde birtakım ilerlemeler kaydettiklerini ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ikili ilişkilerin düzelmesi amacıyla İran'la gerçekleştirilen görüşmelerde birtakım ilerlemeler kaydettiklerini ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu Davos Zirvesi'nde konuşan Ferhan, ülkesinin İran'la ilişkilerini düzeltme amacıyla sürdürdüğü görüşmelere değinerek, "Gelecekte iş birliği yapmak için İran'ın güven vermesi gerekiyor." dedi.

Suudi Arabistan'ın Tahran'la ikili ilişkilerin düzelmesi için gerçekleştirdiği görüşmelerde birtakım ilerlemelerin kaydedildiğini ancak bunların yeterli olmadığını ifade eden Ferhan, ayrıca Lübnan'da devletin etkinliğini geri kazanması için siyasilere reformları hayata geçirme çağrısında bulundu.

Filistin meselesine de değinen Ferhan, Filistinliler ile İsrailliler arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğine dikkati çekti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan, enerji tedarikine ilişkin ise Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye ülkeleri olarak enerji güvenliğine önem verdiklerini belirtti.

Uluslararası enerji tedarikinde herhangi bir kısıtlama olmadığına işaret eden Ferhan, küresel enerji krizini çözmek için daha geniş bir yakınlaşma olanaklarının gözden geçirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

?- İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle iki ülke arasındaki gergin diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ile Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın ara buluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 23 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, Riyad'la müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmiş ve bunun bir göstergesi olarak Suudi Arabistan'ın Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı'nda görevli üç İranlı diplomata vize verdiği bilgisini aktarmıştı.

İki ülke yetkilileri son olarak geçen ay Bağdat'ta bir araya gelmişti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı yayın yapan "Nournews" tarafından 23 Nisan'da yapılan açıklamada, bir sonraki müzakerelerin dışişleri bakanları düzeyinde yapılabileceği belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, İran, Güncel, Son Dakika

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