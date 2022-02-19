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Suudi Arabistan, İran'la müzakerelere devam etmek istediklerini açıkladı - Son Dakika

Suudi Arabistan, İran'la müzakerelere devam etmek istediklerini açıkladı

19.02.2022 21:53
Suudi Arabistan, İran'la müzakerelere devam etmek istediklerini açıkladı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, kayda değer bir ilerleme olmamasına rağmen İran'la müzakerelerin beşinci turunu yapmak istediklerini belirti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, kayda değer bir ilerleme olmamasına rağmen İran'la müzakerelerin beşinci turunu yapmak istediklerini belirti.

Suudi Arabistan merkezli El-İhbariye televizyonunun haberine göre, Bin Ferhan, Almanya'da düzenlenen 58. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2022) İran'la müzakerelere dair açıklamada bulundu.

"Aramızda kayda değer bir ilerleme olmamasına rağmen, İran'la beşinci tur müzakereleri yapmayı arzuluyoruz." diyen Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın bölgede tansiyonu düşürmeye çalıştığını dile getirdi.

"İran'ın bölgedeki önceliklerini değiştirmesi gerektiğini" anlatan Bin Ferhan, bölgede yeni bir çalışma şekli bulunması konusunda Tahran yönetiminin istekli olması temennisinde bulundu.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmişti. Irak, iki ülke arasındaki dört görüşmeye ev sahipliği yapmıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Almanya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, İran'la müzakerelere devam etmek istediklerini açıkladı - Son Dakika


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