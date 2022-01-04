Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı, Husileri "İslam'a tehdit" olarak nitelendirdi - Son Dakika

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Abdullatif bin Abdulaziz Al eş-Şeyh Yemen'deki Husilerin "İslam inancına ve kimliğine tehdit" oluşturduğunu söyledi.

Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) haberine göre, "Yemen ile Suudi Arabistan Aşırılıkçılık ve İran Husi Terörüyle Yüzleşiyor" başlığıyla başkent Riyad'da bir konferans düzenlendi.

Yemen Vakıflar Bakanı Muhammed Şubeybe ile Yemenli alimlerin de katıldığı konferansın açılış konuşmasını Suudi Arabistanlı Bakan Al eş-Şeyh yaptı.

Husilerin İslam'ı tehdit ettiğini savunan Suudi Bakan, Yemenli alimleri "davalarını ve mesajlarını yaymanın yanı sıra İran destekli Husi milislerin İslam inancı ve kimliğine karşı teşkil ettikleri tehlikeleri göstermeleri" konusunda desteklemek istediğini dile getirdi.

Konferansta ayrıca, Yemenli alimlerin, Husilerin saldırıları karşısındaki rolleriyle Husilerin inanç konusundaki tutumlarının Yemen halkı üzerindeki tehlikeleri ele alındı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, 2014 yılından bu yana İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.