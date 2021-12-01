Suudi Arabistan, Kabil Büyükelçiliğindeki konsolosluk bölümünü açtı - Son Dakika

Riyad, olağanüstü toplantı için Pakistan'ın da önerdiği 17 Aralık 2021'in uygun olabileceğine işaret etmişti.

Suudi Arabistan, 29 Kasım'da Afganistan'daki insani durumu ele almak üzere İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Söz konusu kararın "Suudi Arabistan hükümetinin Afgan halkına tüm konsolosluk hizmetlerini sağlama isteğinden kaynaklandığı" kaydedildi.

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