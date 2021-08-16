Suudi Arabistan, Kabil'deki diplomatlarını Afganistan'dan tahliye etti - Son Dakika

Suudi Arabistan, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından büyükelçilik çalışanlarını ve diplomatlarını ülkeden çıkardı.
Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Taliban militanlarının Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmelerinin ardından tüm Büyükelçilik personeli ülkeye getirildi.
Kabil'den gelen diplomat ve elçilik çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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