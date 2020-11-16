Suudi Arabistan, kadınlara kimlik fotoğrafında yeni kurallar getirdi - Son Dakika

Suudi Arabistan, kadınlara kimlik fotoğrafında yeni kurallar getirdi
16.11.2020 11:11
Suudi Arabistanlı yetkililerin, kadınların kimlik fotoğraflarıyla ilgili getirdiği yeni kurallara göre, hafif şekilde makyaj yapmasına izin verilen kadınların başörtüsü takmaları zorunlu hale getirildi.
Suudi Arabistanlı yetkililerin, kadınların kimlik fotoğraflarıyla ilgili getirdiği yeni kurallara göre, hafif şekilde makyaj yapmasına izin verilen kadınların başörtüsü takmaları zorunlu hale getirildi.
Suudi Arabistan'da kadın kimlik fotoğrafın standartlarında yeni düzenlemeler getirildi. Fotoğrafta kadınların gözlük veya lens takması yasaklanırken hafif makyaj yapmalarına izin verildi. Beyaz arka fonda çekilmesi gereken kimlik fotoğrafında kadınların başörtüsü takmaları zorunlu hale getirildi. Yasal işlemler için kimliğin önemine dikkat çeken Suudi Arabistanlı yetkililer, kadınların gerekli koşulları sağlayarak kimlik fotoğraflarını çektirmeleri çağrısında bulundu. - RİYAD
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