Suudi Arabistan Kadınları İçin Yasak Olan 11 Şok Edici Gerçek (Evde Kimse Yokken İzle)

Suudi arabistanda yayınlanan bir kararname ile kadınların araba sürmelerine izin verilmiştir ve böylece dünyada kadınların araba kullanmasının yasak olduğu bir ülke kalmamıştır.

Suudi arabistanda yayınlanan bir kararname ile kadınların araba sürmelerine izin verilmiştir ve böylece dünyada kadınların araba kullanmasının yasak olduğu bir ülke kalmamıştır.



Fakat değişikliğe rağmen bu aşırı muhafazakar ülkede kadınların yapmasına izin verilmeyen pek çok şey de bulunuyor. Bizde sizler için suudi arabistan kadınlarına yasaklanan 11 ilginç yasayı derlerdik. Hazırsanız ilk maddemize geçelim.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Fenerbahçe, Sivasspor'u Konuk Ediyor! Canlı Anlatım

Çavuşoğlu, Canlı Yayında AB Temsilcisi'ni Yerin Dibine Soktu: PKK'yı Aklama Çalışması Var

Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak

Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girip Diğeri Kaydetti