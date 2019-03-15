Suudi Arabistan Kadınları İçin Yasak Olan 11 Şok Edici Gerçek (Evde Kimse Yokken İzle)
46 dakika önce
Suudi arabistanda yayınlanan bir kararname ile kadınların araba sürmelerine izin verilmiştir ve böylece dünyada kadınların araba kullanmasının yasak olduğu bir ülke kalmamıştır.
Suudi arabistanda yayınlanan bir kararname ile kadınların araba sürmelerine izin verilmiştir ve böylece dünyada kadınların araba kullanmasının yasak olduğu bir ülke kalmamıştır.
Fakat değişikliğe rağmen bu aşırı muhafazakar ülkede kadınların yapmasına izin verilmeyen pek çok şey de bulunuyor. Bizde sizler için suudi arabistan kadınlarına yasaklanan 11 ilginç yasayı derlerdik. Hazırsanız ilk maddemize geçelim.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:01 Kaynak: Youtube
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