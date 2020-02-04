Suudi Arabistan, Kanada'ya 665 milyon dolarlık silah ödemesi yaptı - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın, Kanada'dan aldığı Light Armoured Vehicles-LAV (Hafif Silahlı Araçlar) tipi askeri araçlar için bu ülkeye 665 milyon dolarlık ödeme yaptığı açıklandı.



Silahların üreticisi General Dynamics'in Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Finans Direktörü Jason W. Aiken, açıklamasında, Suudi Arabistan'ın geçen ay şirkete 665 milyon ABD doları ödeme yaptığını söyledi.

Aiken, varılan yeni ödeme planı gereği, geciken 3,4 milyar dolarlık ödemenin 2021'e kadar tamamlanacağını ve bu tarihten itibaren de her ödeme sonrası sözleşmeye konu askeri araç ve malzemelerin teslimine devam edeceklerini ifade etti.



Kanada ile Suudi Arabistan arasındaki silah anlaşması



Kanada'da dönemin başbakanı Stephen Joseph Harper tarafından 2014'te Suudi Arabistan'a 15 milyar dolar tutarından Light Armoured Vehicles-LAV tipi askeri araç satışına onay verilmişti.

Kamuoyuna "hafif askeri araç satışı" olarak açıklanan 928 araçtan oluşan satış listesinde, bu araçlardan sadece 354'ünün standart askeri personel taşıyıcı olduğu, 119'unun ağır saldırı tipi LAV-6 olarak üretildiği ve bu modellerin taretlerine yerleştirilmiş güçlü 105 milimetrelik topları bulunduğu ortaya çıkmıştı.



2015'te iktidara gelen Justin Trudeau hükümeti tarafından askıya alınan ve daha sonra tekrar onaylanan anlaşmaya göre, Kanada, Suudi Arabistan'a 928 adet LAV-6 modeli "hafif silahlı araç" sattı.

Anlaşmada, LAV-6'ların 119'unun antitank araçlar olarak yapılandırılırken 119 adetlik bir başka grubun da 30 milimetrelik makineli tüfekle donatılmış doğrudan ateş desteği verebilecek özellikte olduğu biliniyor. Kalan araçlar arasında ise ambulanslar, mobil kumanda üniteleri, VIP taşıma ve vinçlerle donatılmış kurtarma araçları yer alıyor.



Eski Bakan Freeland'in twiti ilişkileri koparmıştı



Eski Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in, Suudi Arabistan güvenlik makamlarının Riyad'da bazı insan hakları aktivistlerini tutuklamasına ilişkin 2018 ekimde Twitter'dan yaptığı paylaşım, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Bakan Freeland'in kullandığı dili sert bulan Suudi Arabistan makamları, Kanada ile tüm ticari ilişkilerini dondurduğunu, Kanada'nın Riyad Büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve kendi büyükelçisini de geri çağırdığını açıklamıştı.

İlerleyen günlerde Kanada üniversitelerinde okuyan binlerce öğrencisini geri çağıran Suudi Arabistan, milli havayolu şirketi Saudia'nın Kanada'ya olan tüm seferlerini de iptal etmişti.



Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi



Kanada ile Suudi Arabistan arasında kopan diplomatik ilişkiler, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun 2 Ekim 2018'de İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından yaptığı açıklama ile tekrar gündeme gelmişti.

Trudeau, Suudi Arabistan ile imzalanan askeri araç satışı anlaşmasını durdurabileceklerini açıklamış ancak bu yönde bir karar alınmamıştı.