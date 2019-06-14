Suudi Arabistan kara sularını korumak için gerekli tedbirleri alacak
2 saat önce
Suudi Arabistan yönetimi, Umman Körfezi'nde Japonya'ya giden iki petrol tankerine yönelik saldırıyı kınadı ve kendi kara sularını korumak gerekli tedbirleri alacağını açıkladı.
Suudi Arabistan
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:33
yönetimi, Umman Körfezi'nde Japonya
'ya giden iki petrol tankerine yönelik saldırıyı kınadı ve kendi kara sularını korumak gerekli tedbirleri alacağını açıkladı.
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