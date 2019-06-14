Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan kara sularını korumak için gerekli tedbirleri alacak
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Suudi Arabistan kara sularını korumak için gerekli tedbirleri alacak

2 saat önce

Suudi Arabistan yönetimi, Umman Körfezi'nde Japonya'ya giden iki petrol tankerine yönelik saldırıyı kınadı ve kendi kara sularını korumak gerekli tedbirleri alacağını açıkladı.

Suudi Arabistan kara sularını korumak için gerekli tedbirleri alacak, System.String[]
Suudi Arabistan yönetimi, Umman Körfezi'nde Japonya'ya giden iki petrol tankerine yönelik saldırıyı kınadı ve kendi kara sularını korumak gerekli tedbirleri alacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:33 
Japonya, Suudi Arabistan, Ekonomi
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