Suudi Arabistan Kaşıkçı davasında nihai kararını açıkladı - Son Dakika

Suudi Arabistan Savcılığı, Cemal Kaşıkçı davasında nihai kararını vererek davanın kapatıldığını duyurdu. Suudi Arabistan'da mahkeme Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili verdiği nihai kararında 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye de 7-10 yıl arasında hapis cezası verdi.

Suudi Arabistan Savcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 8 kişiyi suçlu bulduğunu duyurdu. Suudi Arabistan'ın Riyad'daki Ceza Mahkemesi yaptığı açıklamada kanunun 210. maddesine göre 8 kişiye verilen cezalar arasında 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye de 7-10 yıl arasında hapis cezası bulunuyor.

Öte yandan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmüştü. - RİYAD