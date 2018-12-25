Suudi Arabistan, Kasım Ayında Çin'in En Büyük Petrol Tedarikçisi Oldu
11 dakika önce
Suudi Arabistan, kasım ayında Rusya’yı geride bırakarak Çin’in en büyük petrol tedarikçisi oldu. Kasım ayında Suudi Arabistan’ın Çin’e petrol sevkiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 6,56 milyon ton, hisse başına 1 milyon 596 bin varil/gün oldu. Rusya ise kasım ayında Çin’e 6,55 milyon ton petrol sattı.The post Suudi Arabistan, Kasım ayında Çin’in en büyük petrol tedarikçisi oldu appeared first on Enerji Enstitüsü.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:18
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