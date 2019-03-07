Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Kızıldeniz'de "Büyük Miktarda Doğal Gaz" Buldu

Suudi Arabistan Kızıldeniz'de "Büyük Miktarda Doğal Gaz" Buldu

26 dakika önce

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, Kızıldeniz'de büyük miktarda doğal gaz bulduklarını açıkladı.

Suudi Arabistan Kızıldeniz'de
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, Kızıldeniz'de büyük miktarda doğal gaz bulduklarını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da açıklamalarına yer verilen Falih, Kızıldeniz'de büyük miktarda doğal gaz bulduklarını belirterek, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun bu kapsamda çalışmalarına iki yıl içinde hız vereceğini ifade etti.

Projenin yatırım fizibilite çalışmasının yapıldığını aktaran Suudi Arabistanlı Bakan Falih, bulunan doğal gazın miktarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Falih, Kızıldeniz'deki petrol miktarının az ve üretim açısından maliyetli olduğunu ifade ederek, Aramco'nun kara kıtaya giriş olması açısından Güney Afrika'da yatırım yapmayı hedeflediğini belirtti.

ABD Enerji Bilgi Yönetimi Kurumu (EIA) verilerine göre, Suudi Arabistan'ın doğal gaz rezervleri 2017 yılında 303 trilyon metreküpe ulaşmış, dünyadaki sıralamada Rusya, İran ve Katar'dan sonra dördüncü sırada yerini almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:52 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güncel
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