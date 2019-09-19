Son Dakika Haberleri: Suudi arabistan: kızıldeniz'de husilere ait bomba yüklü gemi imha edildi
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Suudi arabistan: kızıldeniz'de husilere ait bomba yüklü gemi imha edildi

27 dakika önce

Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun sözcüsü Turki el Maliki, "İran destekli Husi milislerine ait patlayıcı yüklü gemi yakalanıp, imha edildi" dedi.

Suudi arabistan: kızıldeniz'de husilere ait bomba yüklü gemi imha edildi, System.String[]
Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun sözcüsü Turki el Maliki, "İran destekli Husi milislerine ait patlayıcı yüklü gemi yakalanıp, imha edildi" dedi.

Koalisyon sözcüsü el Maliki, İran tarafından destelenen Husi milislerinin Kızıldeniz'de teçhiz edilmiş bir gemiyi kullanarak terör eylemi gerçekleştirme teşebbüsünde bulunduğunu açıkladı. Maliki, saldırı teşebbüslerinin bölgesel ve uluslararası deniz yolu ticaretinin güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu ve isyancılara karşı caydırıcı önlemler almaya devam edeceklerini vurguladı.


Suudi Arabistan, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:56 Kaynak: DHA
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