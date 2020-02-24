Suudi Arabistan, koronavirüs bulaşan vatandaşının tedavisine Kuveyt'te devam edileceğini açıkladı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, koronavirüs bulaşan vatandaşının tedavisine Kuveyt'te devam edileceğini açıkladı

6 saat önce

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, halihazırda Kuveyt'te bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vatandaşı için Kuveyt makamlarıyla iletişim halinde olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan, koronavirüs bulaşan vatandaşının tedavisine Kuveyt'te devam edileceğini açıkladı, System.String[]

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, halihazırda Kuveyt'te bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vatandaşı için Kuveyt makamlarıyla iletişim halinde olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran'ın Meşhed kentinden Kuveyt vatandaşlarıyla birlikte tahliye edilen ve Kovid-19 tespit edilen Suudi Arabistanlının tedavisine ülkeye getirilmeden, Kuveyt'te devam edilecek.

Açıklamada, virüsle ilgili "iddia ve söylentilere" itibar edilmemesi gerektiği yalnızca resmi makamlardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklamıştı.

Bakanlık, İran'ın Meşhed kentinden gelen kişilere yapılan ilk test sonucuna göre 53 yaşındaki bir Kuveyt vatandaşı ile 61 yaşındaki bir Suudi Arabistan vatandaşının yanı sıra Kuveyt'te yaşayan 21 yaşındaki vatansız (haymatlos) bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini belirtmişti.

Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan dün yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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