Suudi Arabistan koronavirüs (Covid-19) sebebiyle umre ziyaretlerini askıya aldı

Suudi Arabistan yönetimi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mekke ve Medine'ye giriş çıkışları yasaklayarak, umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.



Orta Doğu ülkelerinde çoğunluğu İran'da olmak üzere bugüne kadar 220 koronavirüs vakası görülmüştü.