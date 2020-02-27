Suudi Arabistan koronavirüs (Covid-19) sebebiyle umre ziyaretlerini askıya aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suudi Arabistan koronavirüs (Covid-19) sebebiyle umre ziyaretlerini askıya aldı - Son Dakika Dünya

Suudi Arabistan koronavirüs (Covid-19) sebebiyle umre ziyaretlerini askıya aldı

7 saat önce

Suudi Arabistan koronavirüs sebebiyle umre ziyaretlerini askıya aldı. Mekke ve Medi'ye giriş ve çıkışlar da kapatıldı.

Suudi Arabistan koronavirüs (Covid-19) sebebiyle umre ziyaretlerini askıya aldı, System.String[]

Suudi Arabistan yönetimi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mekke ve Medine'ye giriş çıkışları yasaklayarak, umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.


Orta Doğu ülkelerinde çoğunluğu İran'da olmak üzere bugüne kadar 220 koronavirüs vakası görülmüştü.

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Suudi Arabistan, Mekke, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:33 
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