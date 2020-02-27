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Suudi Arabistan koronavirüs (Covid-19) sebebiyle umre ziyaretlerini askıya aldı
7 saat önce
Suudi Arabistan koronavirüs sebebiyle umre ziyaretlerini askıya aldı. Mekke ve Medi'ye giriş ve çıkışlar da kapatıldı.
Suudi Arabistan yönetimi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mekke ve Medine'ye giriş çıkışları yasaklayarak, umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.
Orta Doğu ülkelerinde çoğunluğu İran'da olmak üzere bugüne kadar 220 koronavirüs vakası görülmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:33
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