Suudi Arabistan, koronavirüs konulu KİK toplantısına Katar'ın katılımını engelledi - Son Dakika
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Suudi Arabistan, koronavirüs konulu KİK toplantısına Katar'ın katılımını engelledi

36 dakika önce

Katar, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri sağlık bakanlarının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirleri görüştüğü Riyad'daki dünkü toplantıya Suudi Arabistan'ın engellemeleri nedeniyle katılamadığını duyurdu.

Suudi Arabistan, koronavirüs konulu KİK toplantısına Katar'ın katılımını engelledi, System.String[]

Katar, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri sağlık bakanlarının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirleri görüştüğü Riyad'daki dünkü toplantıya Suudi Arabistan'ın engellemeleri nedeniyle katılamadığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın KİK Genel Sekreterliği merkezinde dün gerçekleştirilen olağanüstü toplantıya Katar'ın katılımını engellemesi kınandı.

Açıklamada, KİK Genel Sekreterliğinin toplantıya katılım için Katar'a davet gönderdiği ancak Suudi Arabistan'ın Katar Sağlık Bakanı Hanan el-Kuvari'ye toplantı başlayana kadar giriş izni göndermediği ve toplantı başladıktan sonra bu izni taraflarına ilettiği belirtildi.

İnsani bir çalışma alanının politize edilmemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, KİK Genel Sekreterliğinin merkezinin bulunduğu Suudi Arabistan'a "tarafız olma" ve "profesyonel davranma" çağrısında bulunuldu.

KİK ülkeleri sağlık bakanları dünkü toplantıda, yeni tip koronavirüse karşı sınır geçiş noktalarında önleyici tedbir kararları almıştı.

KİK ülkesi BAE'de koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının 9'a yükseldiği açıklanmıştı.


Bu arada Körfez ülkelerine komşu İran'da ise koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.


İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti. Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 2 bin 5'e, virüs bulaşan kişi sayısı da 74 bin 185'e çıkmıştı.


Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkileri kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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