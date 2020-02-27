Son Dakika › Güncel › Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu - Son Dakika
Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu
57 dakika önce
Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:49 Kaynak: İHA
Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu - RİYAD
Son Dakika 'Umre ve hac organizasyonlarında koronavirüs ile ilgili önlemler alındı' TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki hava saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik