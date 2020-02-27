Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu - Son Dakika

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu

57 dakika önce

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu.

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu, System.String[]

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu - RİYAD

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:49 Kaynak: İHA
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