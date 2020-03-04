Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle ülke içindekilerin de umre ziyaretlerini askıya aldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle ülke içindekilerin de umre ziyaretlerini askıya aldı

6 saat önce

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.

Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle ülke içindekilerin de umre ziyaretlerini askıya aldı, System.String[]

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın, İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, salgının yayılmasını engelleme kapsamında Suud vatandaşları ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Kararın sürekli gözden geçirileceği ve gereklilik halinin ortadan kalkmasıyla umre ziyaretlerinin yeniden başlayacağı aktarıldı.

Haberde, ülke dışından yapılacak umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin yanı sıra virüsün yayılma tehdidi altındaki ülkelerden gelen turistler için giriş vizelerinin askıya alınması kararının da geçerliliğini koruduğu kaydedildi.

Aynı şekilde, Suudi Arabistan ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin vatandaşlarının ülkeye giriş çıkışlarında ulusal kimlik kartı kullanımının askıya alınmasını öngören kararda da değişiklik olmadığı ifade edildi.

Söz konusu kararların, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüsün yayılmasıyla mücadele için sarf edilen küresel çabaları destekleme kapsamında alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından 27 Şubat'ta yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan'da ilk koronavirüs vakası 2 Mart'ta Bahreyn üzerinden İran'dan gelen 1 kişide görülmüştü.

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:04 Kaynak: AA
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