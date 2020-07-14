Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bayram namazının açık alanlarda kılınmasını yasakladı - Son Dakika

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bayram namazının açık alanlarda kılınmasını yasakladı

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, Kurban Bayramı namazının açık alanlarda kılınmasının yasaklandığını açıkladı.

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, Kurban Bayramı namazının açık alanlarda kılınmasının yasaklandığını açıkladı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu seneki Kurban Bayramı namazının camiler ve hazırlanan mescitlerde kılınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, salgından korunma önlemleri kapsamında istisnai şartlardan dolayı bayram namazının açık alanlarda kılınmayacağı vurgulandı.

Ramazan Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi Suudi Arabistan'da da bayram namazı camilerde kılınmamıştı. Mekke'deki Mescid-i Haram dışında cuma namazları ve cemaatle namaz kılınmasına 31 Mayıs'ta yeniden başlanmıştı. Mescid-i Haram'da ise 21 Haziran'da cemaatle namazların kılınmasına karar verilmişti.

Suudi Arabistan, Kurban Bayramı, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:29 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bayram namazının açık alanlarda kılınmasını yasakladı - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 18:45 Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz 18:16 İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
18:45
İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:16
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 19:29:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bayram namazının açık alanlarda kılınmasını yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]