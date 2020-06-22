Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı...
Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.
Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 09:37 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı... - Son Dakika
Son Dakika Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı