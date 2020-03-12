Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle pek çok ülkeye seyahati durdurdu - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle pek çok ülkeye seyahati durdurdu

1 saat önce

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kendi vatandaşları ile ülkede ikamet eden yabancıların pek çok ülkeye yapacağı seyahatleri geçici olarak durdurdu.

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle pek çok ülkeye seyahati durdurdu, System.String[]

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kendi vatandaşları ile ülkede ikamet eden yabancıların pek çok ülkeye yapacağı seyahatleri geçici olarak durdurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistanlılar ile ülkede ikamet edenlerin AB üyesi ülkeler, İsviçre, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Filipinler, Sudan, Etiyopya, Güney Sudan, Eritre, Kenya, Cibuti ve Somali'ye yapacağı seyahatler askıya alındı.

Bu ülkelerden gelecek olanların da ülkeye girişine izin verilmeyecek.

Karar kapsamında, Ürdün ile olan sınır kapılarından kargo ve diğer ticari amaçlı nakliye seferleri ile istisnai durumlar haricinde yolcu giriş çıkışı da durduruldu.

Suudi Arabistanlılar ile mukimlere, karar yürürlüğe girmeden önce ülkeye dönmeleri için 72 saat süre tanındı.

Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısının 21'e yükseldiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:40 Kaynak: AA
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