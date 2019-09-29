Suudi Arabistan: Kral Selman'ın yakın koruması öldürüldü
1 saat önce
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım, arkadaşı Memduh Al Ali tarafından vurularak öldürüldü.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım, arkadaşı Memduh Al Ali tarafından vurularak öldürüldü.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke polisinin yaptığı açıklamada, Fağım'ın, dün akşam arkadaşı Turki es-Sebti'yi Cidde'deki evinde ziyareti sırasında aynı evde bulunan diğer arkadaşı Memduh Al Ali ile arasında tartışma çıktığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:16
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