Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan: Kral Selman'ın yakın koruması öldürüldü
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Suudi Arabistan: Kral Selman'ın yakın koruması öldürüldü

1 saat önce

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım, arkadaşı Memduh Al Ali tarafından vurularak öldürüldü.

Suudi Arabistan: Kral Selman'ın yakın koruması öldürüldü, System.String[]

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım, arkadaşı Memduh Al Ali tarafından vurularak öldürüldü.


Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke polisinin yaptığı açıklamada, Fağım'ın, dün akşam arkadaşı Turki es-Sebti'yi Cidde'deki evinde ziyareti sırasında aynı evde bulunan diğer arkadaşı Memduh Al Ali ile arasında tartışma çıktığı belirtildi.

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Suudi Arabistan, Mekke, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:16 
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