Suudi Arabistan Kralı, kritik enerji bakanlığı görevine oğlu Prens Abdülaziz bin Selman'ı atadı

Suudi Arabistan'da, Enerji Bakanı Halid el-Falih kraliyet kararnamesiyle görevden alınarak yerine Prens Abdülaziz bin Selman el Suud getirildi.



Böylece ülkede enerji bakanlığına ilk kez Suudi kraliyet ailesinden bir isim atanmış oldu.