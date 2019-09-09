Suudi Arabistan Kralı, kritik enerji bakanlığı görevine oğlu Prens Abdülaziz bin Selman'ı atadı
7 dakika önce
Suudi Arabistan Kralı Selman, oğlu Prens Abdulaziz bin Selman'ı Enerji Bakanı olarak atadı
Suudi Arabistan'da, Enerji Bakanı Halid el-Falih kraliyet kararnamesiyle görevden alınarak yerine Prens Abdülaziz bin Selman el Suud getirildi.
Böylece ülkede enerji bakanlığına ilk kez Suudi kraliyet ailesinden bir isim atanmış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:15
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