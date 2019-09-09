Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Kralı, kritik enerji bakanlığı görevine oğlu Prens Abdülaziz bin Selman'ı atadı
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Suudi Arabistan Kralı, kritik enerji bakanlığı görevine oğlu Prens Abdülaziz bin Selman'ı atadı

7 dakika önce

Suudi Arabistan Kralı Selman, oğlu Prens Abdulaziz bin Selman'ı Enerji Bakanı olarak atadı

Suudi Arabistan Kralı, kritik enerji bakanlığı görevine oğlu Prens Abdülaziz bin Selman'ı atadı, System.String[]

Suudi Arabistan'da, Enerji Bakanı Halid el-Falih kraliyet kararnamesiyle görevden alınarak yerine Prens Abdülaziz bin Selman el Suud getirildi.


Böylece ülkede enerji bakanlığına ilk kez Suudi kraliyet ailesinden bir isim atanmış oldu.

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Suudi Arabistan, Halid el Falih, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:15 
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