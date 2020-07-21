Suudi Arabistan Kralı Selman'a İslam dünyası liderlerinden geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın hastaneye kaldırılmasının ardından Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün liderleri Kral Selman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Suudi Arabistan Kralı Selman, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al-Ahmad Al-Cabir al-Sabah, Bahreyn Kralı Hamad bin Isa El-Halife ve Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü. Kralı Selman, kendisine geçmiş olsun telefonu açan Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün liderlerine kardeşlik duyguları için teşekkür etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, safra kesesi iltihabı nedeniyle başkent Riyad'daki Kral Faysal İhtisas Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kral Selman'ın durumunun stabil olduğu ifade edildi.

(İHA)