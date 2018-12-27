Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, Kabinede Değişiklik Kararı Aldı.

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, Kabinede Değişiklik Kararı Aldı.

47 dakika önce

IHAAW160356-SIY/27-12-2018- Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, kabinede değişiklik kararı aldı.

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, Kabinede Değişiklik Kararı Aldı., System.String[]
IHAAW160356-SIY/27-12-2018

- Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, kabinede değişiklik kararı aldı. Kral Selman, Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'i görevden alarak yerine İbrahim Abdulaziz Al-Assaf'ı atadı. 27.12.2018 16: 03: 56 TSI
NNNN - RİYAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:09 Kaynak: İHA

Sultan Abdülaziz, Suudi Arabistan, Politika
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