Suudi Arabistan Kralı, Kral 3. Charles'a telefonda başsağlığı diledi - Son Dakika
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Suudi Arabistan Kralı, Kral 3. Charles'a telefonda başsağlığı diledi

15.09.2022 19:48
Suudi Arabistan Kralı, Kral 3. Charles'a telefonda başsağlığı diledi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İngiltere Kralı 3. Charles ile yaptığı telefon görüşmesinde Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden dolayı başsağlığı diledi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini istediğini belirtti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İngiltere Kralı 3. Charles ile yaptığı telefon görüşmesinde Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden dolayı başsağlığı diledi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini istediğini belirtti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman ile Kral 3. Charles, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberde, Kral Selman'ın, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden dolayı Kral 3. Charles'a, ailesine ve İngiltere halkına başsağlığı dilediği ve iki dost ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini istediğini ilettiği kaydedildi.

Kral 3. Charles'ın da Suudi Arabistan Kralı'na güzel duygularından dolayı teşekkürlerini ilettiği ve iki dost ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdiğini vurguladığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Kralı, Kral 3. Charles'a telefonda başsağlığı diledi - Son Dakika

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