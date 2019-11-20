Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İran'a gözdağı, Yemen'de siyasi çözüm açıklaması

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Yemen'de daha geniş çaplı barış görüşmeleri yapılmasını ümit ettiklerini söyledi.



Başkent Riyad'da düzenlenen Şura Meclisinin yedinci dönemi dördüncü yılının açılışına katılarak burada bir konuşma yapan Kral Selman, Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında Riyad Anlaşması imzalanması konusundaki çabalarının meyvesini verdiğini belirtti.