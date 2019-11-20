Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İran'a gözdağı, Yemen'de siyasi çözüm açıklaması
Son Dakika Dünya Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İran'a gözdağı, Yemen'de siyasi çözüm açıklaması - Son Dakika Dünya

Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İran'a gözdağı, Yemen'de siyasi çözüm açıklaması

6 saat önce

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Yemen'de daha geniş çaplı barış görüşmeleri yapılmasını ümit ettiklerini söyledi

Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İran'a gözdağı, Yemen'de siyasi çözüm açıklaması, System.String[]

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Yemen'de daha geniş çaplı barış görüşmeleri yapılmasını ümit ettiklerini söyledi.


Başkent Riyad'da düzenlenen Şura Meclisinin yedinci dönemi dördüncü yılının açılışına katılarak burada bir konuşma yapan Kral Selman, Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında Riyad Anlaşması imzalanması konusundaki çabalarının meyvesini verdiğini belirtti.

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Suudi Arabistan, Kral Selman, Yemen, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:19 
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