Suudi Arabistan Kralı Selman'dan yeni atama kararları - Son Dakika

Suudi Arabistan Kralı Selman'dan yeni atama kararları

19.10.2020 06:31
Suudi Arabistan Kralı Selman'dan yeni atama kararları, System.String[]

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesindeki Danışma Meclisi, Yüksek Alimler Heyeti ve bazı görevlere ilişkin yeni atamalar gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesindeki Danışma Meclisi, Yüksek Alimler Heyeti ve bazı görevlere ilişkin yeni atamalar gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Kral Selman, Şeyh Abdullah Al eş-Şeyh başkanlığında 150 üyeyle Danışma Meclisi'ni 4 yıl süreli göreve getirdi.

Suudi Arabistan'da parlamento görevini yerine getiren Danışma Meclisi üyeleri kral tarafından atanıyor ve alınan kararlar kralın onayına ihtiyaç duyuyor.

Kral Selman'ın yeni kararları arasında ülke müftüsü Şeyh Abdulaziz Al eş-Şeyh başkanlığında diğer 20 üyeyle Yüksek Alimler Heyeti'nin yeniden oluşturulması, Kraliyet Divanı Müsteşarlığı'na Şeyh Gayhab el-Gayhab'ın ve Yüksek Mahkeme Başkanlığı'na Şeyh Halid bin Abdullah bin Muhammed el-Lahidan'ın getirilmesi yer aldı.

Suudi Arabistan, Abdullah Al, Kral Selman, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Suudi Arabistan Kralı Selman'dan yeni atama kararları - Son Dakika


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