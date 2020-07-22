Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneden kabine toplantısına katıldı - Son Dakika

Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneden kabine toplantısına katıldı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Pazartesi günü sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından ilk kez görüntülendi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Pazartesi günü sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından ilk kez görüntülendi. Pazartesi günü sağlık sorunu nedeniyle Riyad'daki Kral Faysal İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Selman, ilk kez görüntülendi. Selman, bulunduğu hastanede kabine toplantısını video konferans yoluyla başkanlık etti. 84 yaşındaki kral Selman olan Suudi Arabistan Kralı, Haziran 2012- 2015 arası veliaht prens, 2015'te ise Kral Abdullah'ın ölümünden sonra tahta geçti. (Hamad Alnajjar/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, denizin ortasında mahsur kaldı

Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak

Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli

Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak

Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş

Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu

Maske takmadığı için ceza kesilen kadın, gazetecinin üzerine yürüdü

Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı

Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti

New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti

Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti

Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu

16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor

Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi

Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak