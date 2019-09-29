Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yakın koruması öldürüldü
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Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yakın koruması öldürüldü

1 saat önce

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım, arkadaşı Memduh Al Ali tarafından vurularak öldürüldü.

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yakın koruması öldürüldü, System.String[]

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım, arkadaşı Memduh Al Ali tarafından vurularak öldürüldü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke polisinin yaptığı açıklamada, Fağım'ın, dün akşam arkadaşı Turki es-Sebti'yi Cidde'deki evinde ziyareti sırasında aynı evde bulunan diğer arkadaşı Memduh Al Ali ile arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışma sırasında Ali'nin ateş açması sonucu Fağım, Sebti ve Filipinli bir işçinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Fağım'ın tedavi için kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, kendisini yakalamak isteyen güvenlik güçleriyle çatışan Al Ali'nin öldürüldüğü, çatışmada beş güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesinin haberinde, Fağım'ın cenazesinin bugün Kabe'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

Suudi Arabistan, Mekke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:58 Kaynak: AA
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