Suudi Arabistan Kralı Selman, Katar Emiri Temim'i ülkesine davet etti - Son Dakika

Suudi Arabistan Kral Selman bin Abdulaziz'in, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Suudi Arabistan'a davet ettiği belirtildi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, ocak ayındaki Ula Zirvesi'nde sağlanan uzlaşının ardından ikinci defa Katar'a gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Emir Temim tarafından başkent Doha'daki El-Bahr Sarayında kabul edildi.

Bin Ferhan, görüşmede Şeyh Temim'e Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in mesajını iletti.

Mesajda, Kral Selman'ın, Şeyh Temim'e başarı temennisinde bulunduğu ve onu Suudi Arabistan'a davet ettiği ifade edildi.

Katar Emiri de Dışişleri Bakanı aracılığıyla Kral Selman'a sağlıklı uzun ömür dileklerini iletti.

Bin Ferhan Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya geldi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkesinin, Lübnan'dan giden konteynerlerde uyuşturucu madde bulunmasının ardından Suudi Arabistan'ın bu konuda aldığı tedbirlere destek verdiğini ifade etti.

Al Sani, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı 23 Nisan'da, Lübnan'dan gelen konteynerlerde uyuşturucu madde bulunması üzerine bu ülkeden yapılan ithalatın 25 Nisan'dan itibaren durdurulmasına karar vermişti.

Bin Ferhan, 5 Ocak'taki KİK zirvesinin ardından ilk defa 8 Mart'ta geldiği Katar'da, Emir Temim'e Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in "ikili ilişkileri güçlendirmeye ilişkin mesajını" iletmişti.

Körfez'de 3,5 yıl sonra varılan uzlaşı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar ise bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.