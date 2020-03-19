- Suudi Arabistan Kralı: "Zor bir dönemden geçiyoruz"

RİYAD - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, korona virüsü salgını nedeniyle çok zor bir aşamadan geçtiklerini söyledi.

Dünyada korona virüsle ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, halka seslendi. Kral Selman, konuşmasında korona virüsü salgını nedeniyle çok zor bir dönemden geçtiklerini söyledi. Kral Selman, "Zor bir dönemden geçiyoruz ve bir sonraki aşama küresel düzeyde daha zor olacak. Korona virüsüne yönelik tüm gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz" dedi.

Kral Selman, "Bu salgınla mücadele etmek için dayanışma, iş birliği, pozitif ruh, gelişmiş farkındalıklara ihtiyacımız var. Halkın ilgili yetkililer tarafından yayınlanan talimatlara uymaya davet ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan Suudi Arabistan'da korona virüsü vaka sayısının 238'e ulaştı, hastalardan 8 kişi tedavi edilerek taburcu edildi.