İstanbul'da Suudi Arabistan Milli Günü kutlandı - Son Dakika
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İstanbul'da Suudi Arabistan Milli Günü kutlandı

23.09.2022 22:48
İstanbul'da Suudi Arabistan Milli Günü kutlandı

Suudi Arabistan Krallığı Milli Günü, İstanbul'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Suudi Arabistan Krallığı Milli Günü, İstanbul'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Ülkenin Ulusal Günü'nün 92. yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen resepsiyon, İstiklal Marşı ve Suudi Arabistan milli marşının okunmasıyla başladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, programda yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın Milli Günü'nü kutladı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin enerjiden dijital teknolojiye, turizmden sağlığa kadar pek çok alanda yeni iş birlikleriyle güçlenerek devam etiğini anlatan Yerlikaya, " Riyad'ın EXPO 2030 adaylığını destekleyen ülkemizden her yıl on binlerce vatandaşımız kutsal toprakları ziyaret ediyor. Türkiye ve İstanbul, Suudi dostlarımız için önemli bir turizm güzergahı. Bu iş birliğimizin ve muhabbetimizin daha da güçlenerek sürmesini temenni ediyorum." dedi.

Yerlikaya, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin çok boyutlu olarak hızla geliştiğine işaret ederek "İnanıyorum ki bu yeni dönemde ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik iklimi daha da güçlenerek devam edecek. Çünkü iki ülke arasındaki ilişkiler sadece ticari anlaşmalar ve iş birlikleriyle açıklanamaz." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolos Vekili Ahmed Bin A. Ageel de resepsiyonda bir konuşma yaptı.

Resepsiyona, Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile çeşitli ülkelerin başkonsolosları ve çok sayıda davetli katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Suudi Arabistan Milli Günü kutlandı - Son Dakika

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