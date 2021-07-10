Suudi Arabistan Krallığı ve Eritre Devleti'ne gerçekleştirilen büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Suudi Arabistan Krallığı'na ve Eritre Devleti'ne gerçekleştirilen büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar göre, ; Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdoğan Kök, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince merkeze alındı. Kök'ün yerine ise Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy atandı.

Kararda, Eritre Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Ahmet Demirok'un atandığı ifade edildi. - ANKARA