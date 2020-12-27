Suudi Arabistan'la Yemen bir dizi kalkınma projesi imzaladı - Son Dakika

Suudi Arabistan ile Yemen, 500 milyon riyallik (133 milyon dolar) bir dizi kalkınma projesine imza attı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan'ın Sana Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vaid Abdullah Bazib ve Maliye Bakanı Salih bin Berik, bir dizi kalkınma projesinden oluşan anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre Mehra vilayetinde, ilk aşamada 100 yatak kapasiteli bir eğitim hastanesinin inşa edileceği ve toplamda 213 milyon Suudi Arabistan riyaline (56,8 milyon dolar) mal olacak Kral Selman Tıp ve Eğitim Kenti'nin yapılacağı ifade edildi.

Diğer projeler arasında, Uluslararası Aden Havalimanı (14,5 milyon dolar) ile Marib'de bulunan ve Suudi Arabistan'la Yemen'i birbirine bağlayan El-Abr uluslararası karayolunun rehabilite edilmesinin (9,6 milyon dolar) yer aldığı kaydedildi.

Söz konusu anlaşmalar, Yemen'de yeni hükümetin kurulmasından sonra imzalanmış oldu.

Yemen Cumhurbaşkanlığının 18 Aralık'ta yayımladığı kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümetin kurulduğu bildirilmişti.

Kararda ayrıca, yeni hükümetin, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde oluşturulduğu ifade edilmişti.