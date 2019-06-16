Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan liderliğini sürdürüyor
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Suudi Arabistan liderliğini sürdürüyor

2 saat önce

Ham petrolde rezerv bakımından dünyada ikinci sırada bulunan Suudi Arabistan, ihracatta ise liderliğini sürdürüyor.

Suudi Arabistan liderliğini sürdürüyor, System.String[]
Ham petrolde rezerv bakımından dünyada ikinci sırada bulunan Suudi Arabistan, ihracatta ise liderliğini sürdürüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:58 
Suudi Arabistan, Ekonomi
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