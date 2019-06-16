Suudi Arabistan liderliğini sürdürüyor
2 saat önce
Ham petrolde rezerv bakımından dünyada ikinci sırada bulunan Suudi Arabistan, ihracatta ise liderliğini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:58
Ham petrolde rezerv bakımından dünyada ikinci sırada bulunan Suudi Arabistan
, ihracatta ise liderliğini sürdürüyor.
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