Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Lübnan'a Seyahat Uyarısını Kaldırıyor

Suudi Arabistan Lübnan'a Seyahat Uyarısını Kaldırıyor

3 saat önce

Suudi Arabistan, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmeme yönündeki uyarıyı kaldıracağını duyurdu.

Suudi Arabistan, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmeme yönündeki uyarıyı kaldıracağını duyurdu.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesine resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Müsteşarı Nizar bin Süleyman el-Alavla başkanlığındaki heyeti başkent Beyrut'ta kabul etti.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el- Buhari, Hariri ile iki ülke arasındaki ilişkilerle birlikte ortak konuların görüşüldüğünü ifade etti.

Lübnan-Suudi Arabistan arasında ortak istişare komitesinin gündeme geldiğine dikkati çeken Buhari, birkaç hafta içinde oluşturulması öngörülen ortak komite sayesinde ikili ilişkilerin güçleneceğini dile getirdi.

Suudi Arabistan vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Lübnan'a seyahat etmemelerine ilişkin uyarıyı kaldıracaklarını belirten Buhari, ülkesinin Lübnan'da güvenlik şartlarının düzeldiğini ve Hariri hükümetinden aldığı güvenceler sonucunda bu kararı aldıklarını kaydetti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Kasım 2017'de vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısı yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:05 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Lübnan, Güncel
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