Suudi Arabistan, Lübnan ve BAE'de koronavirüs vakaları arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Lübnan ve BAE'de koronavirüs vakaları arttı - Son Dakika

Suudi Arabistan, Lübnan ve BAE'de koronavirüs vakaları arttı

6 saat önce

Suudi Arabistan, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı arttı.

Suudi Arabistan, Lübnan ve BAE'de koronavirüs vakaları arttı, System.String[]

Suudi Arabistan, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 48 kişide daha yeni virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 392'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalanıp da iyileşenlerin sayısının 16 olduğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Feride el-Havseni, Abu Dabi'de düzenlediği basın toplantısında, ülkede 13 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 153'e yükseldiğini söyledi.

Havseni, yeni vakalardan 3'ünün İngiltere, 3'ünün Pakistan, 4'ünün Bangladeş, diğerlerinin ise Portekiz, Polonya ve ABD vatandaşı olduğunu belirtti.

Sözcü, 7 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla virüsten iyileşenlerin sayısının 38'e yükseldiğini kaydetti.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülkedeki vaka sayısının 206'ya yükseldiği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:28 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
Yaşlı ihbar hattı 'Alo 153': Sokaktaki 65 yaş üstü vatandaşları bildirmek için ihbar hattı açıldı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var         
18:47
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti         
14:42
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti         
14:15
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek         
10:24
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!         
08:59
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı         
08:23
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor         
07:27
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi         
00:08
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 02:42:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan, Lübnan ve BAE'de koronavirüs vakaları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]