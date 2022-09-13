Kabe'de Kraliçe 2. Elizabeth için umre yapan Yemenli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kabe'de Kraliçe 2. Elizabeth için umre yapan Yemenli gözaltına alındı

13.09.2022 17:36
Kabe'de Kraliçe 2. Elizabeth için umre yapan Yemenli gözaltına alındı

Suudi Arabistan makamlarının, Kabe'de, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ruhu için umre yapan bir Yemenliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan makamlarının, Kabe'de, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ruhu için umre yapan bir Yemenliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığına bağlı Genel Güvenlik Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kabe'de ihram giymiş bir Yemenli, umre yönetmeliğine ve İslam'ın ilkelerine aykırı ifadelerin yazılı olduğu bir pankart açtı.

Söz konusu Yemenli, Mescid-i Haram'daki güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. Konuya ilişkin ayrıntı verilmedi.

Mekke bölgesi Emirliğinin Twitter hesabından ise Yemenlinin pankart açtığı anlara ilişkin görüntü paylaşıldı ancak pankartta yazılanlar net bir şekilde gösterilmedi.

Öte yandan, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, pankartın üzerinde, İngilizce ve Arapça olarak "2. Elizabeth'in ruhu için umre... Allah, onu cennetinde salih kullarının yanına kabul etsin" ifadelerinin yazılı olduğu görüldü.

Suudi Arabistan yönetimi, hac ve umre ibadetlerinin yapılması sırasında herhangi bir pankart açılmasını ya da slogan atılmasını yasaklıyor.

Yemenlinin söz konusu davranışı sosyal medyada eleştiri konusu olurken, Mısır'daki Ezher Kurumu alimlerinden Eşref en-Neccar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, umre ibadetinin Müslümanlara has bir ibadet olduğunu, Kraliçe'ye vacip olmadığını ifade etmişti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Twitter, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabe'de Kraliçe 2. Elizabeth için umre yapan Yemenli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kabe'de Kraliçe 2. Elizabeth için umre yapan Yemenli gözaltına alındı - Son Dakika
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